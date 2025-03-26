Школьник-«минер» из Невинномысска предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело 15-летнего подростка из Невинномысска, который отправил на электронную почту школы сообщение о заложенной взрывчатке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставрополью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе экстренные службы проверили учебное заведение, но бомбы не обнаружили. В тот же день полиция установила личность лжеминера и выяснила, что подросток поступил так из любопытства — ему было интересно посмотреть на работу правоохранительных органов.

Юношу поставили на профилактический учет, а его родителей обязали возместить ущерб. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма направлено в суд.

Николай Аксенов