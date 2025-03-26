В ДТП в Буденновском округе пострадали два человека

В Буденновском округе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Инцидент случился на 97-м километре автодороги «Александровское-Новоселицкое-Буденновск», сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По версии предварительного следствия водитель автомобиля «Лада Нива», двигаясь со стороны села Томузловское в сторону города Буденновска, пытался обогнать впереди идущий автомобиль Нуundai. Не убедившись в безопасности маневра, он вернулся на свою полосу движения, что привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ-11113». После водитель Нуundai не справился с управлением и выехал на обочину, где произошел наезд на препятствие.

В результате аварии 34-летняя женщина, управлявшая «ВАЗом», и 42-летний мужчина за рулем Нуundai были госпитализированы в Буденновскую больницу с травмами. Водитель «Лада Нива» имеет семилетний стаж вождения и привлекался к ответственности за нарушение ПДД шесть раз за последние два года, но в момент ДТП был трезв.

Проведение проверки по факту аварии уже начато, детали происшествия уточняются.

Николай Аксенов