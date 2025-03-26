Минобороны: ночью над Черноземьем уничтожили семь БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией девять беспилотников. Семь из них сбили над Черноземьем: пять над Белгородской областью и два над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

В оперштабе Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. Ночью опасность атаки БПЛА или ракетная опасность в регионе не объявлялись.

Белгородские власти отдельно не прокомментировали удары беспилотников. Однако губернатор Вячеслав Гладков ночью сообщил, что в результате атаки дрона на поселок Политотдельский Белгородского района была ранена мирная жительница. Ее отправили в больницу. С 2:33 до 5:35 в регионе действовала опасность удара БПЛА.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова