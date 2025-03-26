На Кубани и Дону обезвредили авиабомбы времен Великой Отечественной войны
Саперы МЧС России обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Краснодарском крае и Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: МЧС России
На Кубани немецкую авиабомбу SD-50 обнаружили во время земляных работ в лесу рядом с трассой М-4 «Дон» недалеко от Новороссийска. В Ростовской области еще один боеприпас, весом 500 кг, нашли на глубине трех метров в поле Константиновского района.
Обе авиабомбы уничтожили специалисты Донского спасательного центра МЧС России.