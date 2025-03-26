В ПАСС Ставрополья объяснили порядок введения режима опасности БПЛА

В Ставропольском крае при угрозе появления вражеских беспилотников объявляется режим беспилотной опасности. Жители получают смс-сообщения или пуш-уведомления о начале и окончании этого режима, сообщил начальник ПАСС региона Владимир Воронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В операционном штабе края уточнили, что паниковать не стоит: это обычная процедура. Режим беспилотной опасности объявляется Министерством обороны РФ при угрозе появления беспилотников на границах региона. Он снимается после полного уничтожения аппаратов.

Ранее мэрия Ставрополя уже информировала жителей о правилах поведения в таких ситуациях. В дополнение к этому, в ПАСС СК напомнили, что самостоятельно уничтожать беспилотники не следует.

Николай Аксенов