Кубанский депутат предлагает создать единый реестр домашних животных

Депутат Совета Кропоткина Сергей Кусмаков хочет разработать законопроект, направленный на изменение системы регулирования численности бездомных собак. Об этом он сообщил изданию «Краснодарские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам парламентария, инициатива предусматривает создание единого реестра домашних животных и определение ответственного ведомства на федеральном уровне. Региональные власти, в свою очередь, будут обязаны организовать отлов бездомных собак и направлять их на стерилизацию в ветеринарные клиники, участвующие в программе.

«Проект будет готов в течение двух недель. Мы отправим его на рассмотрение депутатам Госдумы и запустим сбор подписей»,— заявил господин Кусмаков.

Вячеслав Рыжков