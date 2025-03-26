Власти Ростова пообещали отремонтировать бывший бесхозным фонтан в центре города

Началась разработка проектно-сметной документации на ремонт фонтана, расположенного на пр. Буденновском, 2 в Ростове. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с сайта администрации Ростова, «Ъ-Кубань» Фото: Фото с сайта администрации Ростова, «Ъ-Кубань»

Согласно сообщению, фонтан был принят на баланс городским Управлением благоустройства и лесного хозяйства 24 января. До этого он был бесхозным. После определения сметы (в срок до июля) будет решаться вопрос о выделении финансирования на ремонт. Отмечается, что в апреле планируют начать благоустройство сквера, в котором расположен фонтан. Работы будут реализованы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сергей Иванов