Самый длинный пирс на Ставрополье украсили подсветкой

На территории Старого озера в Кисловодске установили современную декоративную подсветку, охватывающую весь периметр кольцевого пирса. Он является одним из самых длинных подобных сооружений в Ставропольском крае, сообщили в администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

Благоустройство озера инициировано губернатором Владимиром Владимировым в рамках программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Работы велись с участием профильных ведомств края, часть финансирования выделили из регионального бюджета.

Новая система освещения учитывает современные тренды и архитектурные особенности пространства, обеспечивая безопасность и удобство для посетителей в темное время суток. Протяжённость пирса превышает 850 метров: с него прыгают в воду, рыбачат, фотографируются и прогуливаются.

Ранее губернатор Владимир Владимиров обсуждал с Валентиной Матвиенко развитие Ставропольского края. В результате регион получил федеральную поддержку для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Николай Аксенов