В Челябинской области планируется создать регионального оператора КРТ

Региональный оператор комплексного развития территории (КРТ) будет создан в Челябинской области. Соответствующие поправки в региональный закон «О комплексном развитии территории» одобрил комитет законодательного собрания области по строительной политике и ЖКХ, сообщает пресс-служба представительного органа.

Законопроектом правительству региона предоставляется право определять регионального оператора КРТ. По данным вице-спикера заксобрания Андрея Шмидта, сейчас рассматривается вопрос о создании такого оператора на базе областного фонда защиты прав дольщиков. По его словам, организация сможет координировать проекты КРТ муниципального уровня, обеспечивать подготовку и реализацию проектов регионального значения, а также привлекать дополнительные инструменты финансирования. Помимо этого, региональный оператор сможет выполнять сложные и крупные проекты комплексного развития, вести работу с частными инвесторами и контролировать их работу на всех этапах.

На сегодня в Челябинской области приняты решения о комплексном развитии 33 территорий, из них в отношении 17 заключены договоры о КРТ и определен застройщик. Всего под проекты КРТ определено 97 территорий площадью 976 га в десяти муниципалитетах.