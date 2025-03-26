В Челябинске военный осужден на 6,5 лет колонии за дезертирство

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по обвинению в дезертирстве (ч. 4 ст. 337 УК РФ) и самовольном оставлении части (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Ему назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что военный-контрактник в июне 2022 года самовольно оставил место службы в ДНР, чтобы временно отдохнуть в Челябинской области. В период мобилизации, объявленной 21 сентября того же года, он также не вернулся в воинскую часть, неофициально подрабатывал, скрывался от командования и правоохранительных органов. Полиция задержала его осенью прошлого года.

Приговор не вступил в законную силу.