В Сочи ликвидировали лесной пожар

Вечером 25 марта пожарные потушили возгорание в лесном массиве Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на ул. Верхнеизвестинской в Адлерском районе поступило в 19:12. На место происшествия выехали подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил участок растительности длиной около 300 м. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 20:33.

В тушении пожара задействовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Нурий Бзасежев