Из аэропорта Волгограда возобновят рейсы в Сочи и Калининград

С 7 апреля из международного аэропорта Волгограда вновь запустят прямые авиарейсы в Сочи и Калининград. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам брифинга с участием зампредседателя комитета экономической политики и развития области Елены Курносовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Перелеты будут выполняться дважды в неделю, а финансирование рейсов обеспечат за счет федеральной программы развития региональных перевозок при поддержке областных властей. В администрации региона отметили, что авиасообщение с Волгоградом остается важным направлением, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы.

Развитие воздушного сообщения способствует росту турпотока: в 2024 году Волгоградскую область посетили 2 млн гостей, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Анна Гречко