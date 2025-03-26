Под Новороссийском локализовали пожар на мусорном полигоне

Пожар на свалке под Новороссийском локализован на площади 800 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова. Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова.

Специалисты продолжают тушение, проливают очаги возгорания водой и засыпают грунтом. В качестве дополнительной меры начали использовать бентонитовые маты — гидроизолирующий материал, который перекрывает доступ кислорода к очагам и снижает интенсивность горения.

Тремя днями ранее, 23 марта, площадь пожара составляла 900 кв. м. На тот момент было совершено более 3,5 тыс. рейсов и доставлено свыше 50,4 тыс. куб. м грунта.

Возгорание на полигоне произошло в ночь на 13 марта. Изначально огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м.

Краевая прокуратура инициировала проверку по факту пожара свалке. По данным ведомства, эксплуатирующая полигон компания ООО «Терра-Н» нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за аналогичные возгорания.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в районах, прилегающих к полигону.

Нурий Бзасежев