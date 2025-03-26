Инфляция в Курганской области ускорилась до 10%

В феврале текущего год инфляция с Курганской области составила 10,02%. В январе показатель был на уровне 9,8%. Это почти столько же, сколько в целом по России (10,06%), но выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (9,8%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

В феврале продовольственные товары были на 11,5% дороже, чем годом ранее, тогда как в январе — на 10,9%. Производители мясной и молочной продукции продолжили переносить в цены возросшие издержки, в том числе на оплату труда и логистику. Этому способствовало сохранение высокого спроса. Среди молочных продуктов быстрее, чем месяцем ранее, в годовом сопоставлении дорожали молоко, сливки и сыр. Из-за неурожая в странах-производителях снизилось предложение кофе, что привело к росту мировых цен на него.

Инфляция на непродовольственные товары снизилась до 6,7% после 6,9% в январе. Расширение предложения подержанных автомобилей, охлаждение потребительского спроса на них и укрепление рубля привели к тому, что в феврале в годовом сопоставлении продолжили дешеветь иномарки с пробегом. Цены выросли меньше и на шины из-за увеличения их производства, а укрепление рубля привело к некоторому снижению инфляции на импортные шины. Улучшение позиций национальной валюты также способствовало более медленному удорожанию парфюмерно-косметических товаров.

Инфляция на услуги составила 13,7% после 13,2% в январе. Увеличение спроса на путешествия внутри страны способствовало ускорению годового роста цен на отдых на Черноморском побережье России и в Крыму. Кроме того, в феврале у отдельных управляющих компаний были повышены тарифы на содержание и ремонт жилья. Годом ранее их индексация проводилась только в январе.

Виталина Ярховска