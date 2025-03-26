Над Черным морем ночью сбили два БПЛА

В ночь на 26 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Всего за ночь было уничтожено девять украинских БПЛА: пять дронов над территорией Белгородской области, еще два — над Курской областью.

Днем ранее, 24 марта, украинские беспилотники атаковали кубанский филиал ПАО «Россети» в Краснодарском крае, что привело к отключению высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк №2».

«Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала это не привело к негативным последствиям для потребителей»,— отметили в Минобороны РФ.

Также стало известно о нападении БПЛА на газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР. Вечером того же дня над территорией Крыма был уничтожен беспилотник, направлявшийся к наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.

Анна Гречко