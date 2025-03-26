На Кубани 26 марта прогнозируют дожди и порывистый ветер

Синоптики прогнозируют на Кубани 26 марта облачную погоду с прояснениями, местами возможны дожди. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, порывистый ветер в регионе достигнет до 14 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Воздух в крае днем прогреется до +20 градусов, на побережье будет прохладнее — от +10 до +15 градусов. В горных районах столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.

На черноморском побережье синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6–11 м/с с порывами до 12–14 м/с. Дневная температура составит от +12 до +17 градусов.

В Краснодаре прогнозируют облачную погоду с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Однако утром и днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +18...+20 градусов тепла. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 4–9 м/с.

Анна Гречко