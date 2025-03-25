В Краснодаре на муниципальных парковках установят стационарные камеры

На муниципальных парковках в Краснодаре установят стационарные камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушения. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Камеры видеофиксации будут распознавать госномера на автомобилях и вычислять нарушителей. Кроме того, они могут запечатлеть, если кто-либо попытается снять с машины номера.

В мэрии не уточнили, с какого времени начнут устанавливать видеокамеры. Приблизительно, первые камеры появятся на муниципальных парковках в начале второго полугодия 2025 года.

Алина Зорина