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Полиция Адыгеи сообщает об учащении краж товаров из магазинов

Полиция Адыгеи сообщает о новых фактах краж товаров из магазинов. Такие кражи на сегодняшний день, являются одним из самых распространенных видов регистрируемых преступлений.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Накануне полицейские в Майкопе задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя. По данным правоохранителей, он причастен к краже товаров из торговой организации на сумму свыше 30 тыс. руб., в отношении него заведено уголовное дело.

Аналогичный факт зафиксирован в поселке Яблоновский Тахтамукайского района (под Краснодаром). Там о пропаже продуктов сообщили работники одного из крупных сетевых магазинов. Выяснилось, что неизвестный пронес мимо кассы товары на сумму порядка 27 тыс. руб. Сейчас полицейские устанавливают личность вора.

Михаил Волкодав

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