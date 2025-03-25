На развитие культурной отрасли в Крыму выделят 4,2 млрд рублей

В 2025 году в Республике Крым на развитие культурной отрасли запланировано 4,2 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, в 2024 году в республике завершили капитальный ремонт и реставрацию 33 объектов культуры и культурного наследия. Музеи Крыма посетили более 2 млн человек, а библиотеки — более 500 тыс. пользователей. В театрах и концертно-зрелищных организациях создали более 100 новых спектаклей, представлений и творческих программ.

«Продолжается работа по ремонту и оснащению сельских домов культуры», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Алина Зорина