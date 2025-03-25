Жительницу Адыгеи, укусившую полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Суд в Адыгее приговорил местную жительницу станицы Дондуковская к 20-тысячному штрафу за то, что она укусила полицейского. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор в отношении нее вынес Гиагинский районный суд. Он признал жительницу Дондуковской виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Со ссылкой на решение суда сообщается, что в январе этого года в состоянии алкогольного опьянения после правонарушения местная жительница была доставлена больницу на медосвидетельствование. Там, не желая быть привлеченной к ответственности, она укусила полицейского за руку.

Михаил Волкодав