Краснодарские врачи приняли роды у пациентки с редким заболеванием крови

В Перинатальном центре Краевой клинической больницы №2 города Краснодара врачи провели роды у женщины с редким наследственным заболеванием – макротромбоцитопатией, также известным как синдром Бернара-Сулье. Это заболевание крови характеризуется нарушением свертываемости, что делает любое повреждение, даже незначительное, опасным из-за риска сильного кровотечения. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роды в таких условиях – это серьезный вызов, поскольку существует высокий риск массивного кровотечения, что усложняет лечение, отметил господин Филиппов. Требуется слаженная работа специалистов разных направлений для обеспечения безопасности матери и ребенка.

С 1991 года в мировой практике было зафиксировано лишь пять случаев беременности у женщин с таким диагнозом. Врачи перинатального центра, включая акушеров-гинекологов, гематологов, трансфузиологов и анестезиологов, заранее разработали план родов. Благодаря междисциплинарному подходу роды прошли с минимальной кровопотерей и без осложнений, отметил заместитель главного врача Ольга Шаповалова.

В результате родилась здоровая девочка весом 3,7 кг и ростом 52 см. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, послеродовый период протекает без осложнений.

Вячеслав Рыжков