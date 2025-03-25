На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Кавказском районе. Очаг возгорания локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас пожарные проводят «пенную атаку», чтобы предотвратить повторное возгорание и полностью устранить пожар. В операции задействованы 340 человек и 122 единицы техники.

Возгорание кубанской НПС возникло в ночь на 19 марта 2025 года после нападения украинских беспилотников. Изначально пламя охватило трубопровод, затем распространилось на резервуар и близлежащую инфраструктуру.

В ночь с 20 на 21 марта на объекте произошел взрыв, что привело к выбросу нефтепродуктов и увеличению зоны возгорания до 10 тыс. кв. м. Позднее площадь пожара уменьшилась до 2 тыс. кв. м.

Мероприятия по окончательной ликвидации возгорания продолжаются. Спасатели стремятся не допустить дальнейшего распространения огня и снизить ущерб.

Анна Гречко