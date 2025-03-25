С 27 марта в Краснодаре продлят два троллейбусных маршрута

В Прикубанском округе Краснодара с 27 марта продлевают маршруты двух троллейбусов. Электротранспорт №15 и №21 теперь будет следовать по ул. Домбайской до Вологодской, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Корректировка схемы движения введена в ответ на многочисленные просьбы жителей города. Для обеспечения изменений в рамках реконструкции Домбайской улицы ранее были сооружены разворотное кольцо, конечная остановка общественного транспорта и диспетчерский пункт в районе примыкания Вологодской улицы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства против МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ). Основанием послужили материалы проверки прокуратуры Центрального административного округа Краснодара от 8 ноября 2024 года.