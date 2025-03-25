На Кубани стартовал конкурсный отбор специалистов по охране труда

В Краснодарском крае начался отбор на конкурс «Лучший специалист по охране труда». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Принять участие в состязании могут руководители и специалисты служб охраны труда, работающие в организациях края. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный — до 11 апреля, соревновательный — 30 апреля.

«Победителей и призеров наградят грамотами и ценными подарками. Рейтинг топ-10 участников разместят на официальном сайте министерства. Обладатель первого места представит регион на конкурсе Южного федерального округа»,— отметила и. о. замминистра труда Кубани Наталья Худжина.

Конкурс проводится для повышения профессионального уровня специалистов и престижа профессии. В 2024 году победителем среди участников ЮФО стал представитель Краснодарского края.

Дополнительную информацию можно получить в центрах занятости или по телефону краевого минтруда: 8 (861) 252-29-74.

Анна Гречко