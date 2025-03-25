На Дону снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За последнюю неделю в Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 25,6%. Грипп по-прежнему остается доминирующим вирусом, вызывающим заболевание, однако также встречаются риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону с 17 по 23 марта заболеваемость снизилась на 28,4% по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваний в городе ниже эпидемического порога на 6,4%, при этом более половины случаев приходится на взрослых.

С 4 февраля в регионе действует карантин по гриппу и ОРВИ в больницах, который продлится до особого распоряжения.

Николай Аксенов