Доля нелегальной продукции на табачном рынке ЮФО сократилась до 15,8%

В Южном федеральном округе доля незаконного оборота табачной продукции сократилась с 17,1% во II квартале до 15,8% в III–IV кварталах 2024 года. Об этом заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов сообщил в ходе межрегионального онлайн-марафона ИД «Коммерсантъ» «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сокращение доли нелегального табака эксперт связывает среди прочего с развитием системы маркировки. «В условиях моратория на проверки бизнеса именно данные “Честного знака” позволяют контрольно-надзорным органам действовать оперативно и точечно — только в адрес нарушителей, что снижает нагрузку на легальный бизнес. После введения маркировки по всей России было закрыто 56 нелегальных табачных фабрик. Только за вторую половину 2024 года правоохранители выявили пять нелегальных производств никотинсодержащей продукции. Изъято свыше 670 тыс. единиц готовой продукции на сумму более 500 млн руб.»,— подчеркнул Артем Кирьянов.

Спикер также отметил дополнительный инструмент контроля — так называемый разрешительный режим (когда кассы автоматически блокируют нелегальную продукцию). В отношении табака механизм заработал с 1 апреля прошлого года. «За 2024 год кассами было заблокировано свыше 259 млн упаковок нелегальной табачной продукции»,— сообщил Артем Кирьянов.

Маргарита Синкевич