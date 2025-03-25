Национализированный танкер «Истра» в Крыму продают за 155 млн рублей

ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» выставило на торги нефтеналивное судно «Истра» с начальной стоимостью в 155 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bankrot.fedresurs.ru Фото: bankrot.fedresurs.ru

Согласно документации, судно построено в 2013 году в Аксае Ростовской области. Заявки принимают до 14 апреля, аукцион планируется провести 16 апреля. Шаг аукциона установлен в размере 5% начальной цены договора: 7,7 млн руб. Задаток — 77,5 млн руб. (50%).

Судно находится в Керчи по улице Кирова, 22.

В феврале 2025 года глава парламента Владимир Константинов сообщил о национализации 108 объектов недвижимости в городах Алушта, Керчь, Джанкой, Ялта, пгт Массандра, в Черноморском, Белогорском, Кировском и Сакском районах, а также нефтеналивного судна «Истра».

24 февраля госсовет Крыма утвердил новый список имущества украинских олигархов и политиков, попадающего под национализацию. В этом списке оказались более 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан из недружественных стран.

Тат Гаспарян