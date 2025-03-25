Липецкую ликеро-водочную компанию «Бионика» лишили лицензии

Арбитражный суд Липецкой области аннулировал лицензию ООО «Ликеро-водочная компания “Бионика”» Андрея Жукова на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Заявление подала Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) — в документе указано, что в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС ) больше 70 дней не было информации об объемах оборота алкоголя компании, при этом на ее балансе числились остатки продукции в 1871 декалитр.

Ведомство проверило склад «Бионики» в Улан-Удэ и обнаружило грубые нарушения: алкогольная продукция там не хранилась, не было и программно-аппаратных средств ЕГАИС. В связи с этим Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ЛВК “Бионика”» зарегистрировано в 2014 году в Липецке с уставным капиталом 10 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля напитками. Должность гендиректора занимает единственный владелец Андрей Жуков. В 2024 году компания показала нулевую выручку и чистую прибыль.

«ЛВК «Бионика» проходит процедуру банкротства: определением суда от 2 апреля 2024 года в отношении нее введено наблюдение.

Арбитражный суд Липецкой области отказал Росалкогольтабакконтролю в исключении местного ООО «Чешский пивоваренный завод “Добре пиво”» из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Юрий Голубь