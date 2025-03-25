Состоялось очередное заседание по делу об убийстве аниматоров на Кубани

В Краснодарском краевом суде 24 марта продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. Заседание прошло без участия коллегии присяжных, пишет kuban.aif.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу проходят Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Им инкриминируется убийство Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко. Фигурант Кеворкьян также обвиняется в убийстве коллеги Сергея Сербова. Он, как пишет издание, настаивает на рассмотрении своего дела с участием присяжных, которые должны вынести отдельный вердикт.

В ходе заседания адвокат Татьяна Юдина сообщила, что после жалобы обвиняемого Кеворкьяна на самочувствие (боль в зубах) его осмотрел медработник СИЗО, зафиксировал жалобы и выдал болеутоляющее средство, рекомендовав обратиться в стоматологическую клинику. Официальное медицинское заключение пока не представлено.

Защита заявила ряд ходатайств о признании недопустимыми протоколов осмотра автомобиля обвиняемого Кеворкьяна, а также изъятых предметов и телефона фигуранта. Суд отклонил ходатайство о протоколах осмотра машины. Вопрос о законности осмотра телефона пока остается открытым. Для выяснения обстоятельств на следующее заседание вызван адвокат, присутствовавший при изъятии устройства.

Слушания с участием присяжных назначены на 7 апреля.

Вячеслав Рыжков