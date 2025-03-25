В ДТП в районе Заречного пострадали три пассажира автобуса

В Свердловской области в районе Заречного произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого троим пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент случился 24 марта в 18:15 на 1 км дороги Курманка — село Мезенское. По предварительным данным, водитель автобуса КАВЗ, выполнявший рейс по маршруту №112 «Заречный — село Боярка», потерял управление на подходе к конечной остановке и съехал с дороги. Автобус наехал на пиломатериалы рядом с частным домом.

Водителем автобуса оказался 27-летний житель со стажем вождения девять лет, на автобусе — менее года. Он рассказал, что пытался объехать препятствие, но потерял управление. Директора транспортной компании, которая обслуживает маршрут, вызвали для дальнейших разбирательств. По факту происшествия организована проверка.

Ранее водитель Toyota устроил ДТП с пятью автомобилями в Режевском районе Свердловской области: на большой скорости он выехал на встречную полосу 62 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск и столкнулся с движущимся навстречу Nissan, за которым произошло столкновение еще трех машин.

Ирина Пичурина