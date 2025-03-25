На Кубани число аварий с СИМ выросло почти на 65% за год

В Краснодарском крае в 2024 году зафиксировали 201 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 64,7% больше, чем в 2023 году (122 случая). Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Количество пострадавших увеличилось на 65% и достигло 197 человек, при этом погибших стало больше на 28,6% — до 9 человек. В ведомстве рост аварийности связывают с активным развитием сервисов аренды электросамокатов, отсутствием необходимой инфраструктуры, несоблюдением мер безопасности и нарушением правил дорожного движения.

Кроме того, в 2024 году произошло 22 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий погибли три человека — в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Еще 20 подростков получили травмы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в авариях с участием СИМ в регионе за 2024 год пострадали 2,3 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2023 году (2 тыс. человек).

Нурий Бзасежев