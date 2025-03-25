За год производство обуви на Дону сократилось на 15%

В 2024 году предприятия Ростовской области произвели 4,1 млн пар обуви, что на 15% меньше по сравнению с 2023 годом (4,8 млн пар). Средняя цена одной пары составила 2,25 тыс. руб., увеличившись на 10% за год, сообщает РБК Ростов со ссылкой на ЦРПТ — операторе системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Система маркировки в прошлом году выявила около 764,4 тыс. нарушений при продаже обуви в Ростовской области, что более чем в 10 раз превышает показатель 2023 года. Большинство нарушений были связаны с некорректной разрешительной документацией — 688,8 тыс. случаев. Продажи контрафактной обуви выросли на 29%, до 44,6 тыс., а количество товаров без маркировки сократилось на 76%, до 5 тыс.

Руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова отметила, что российские производители обуви активно занимают освободившиеся ниши, что способствует конкуренции и перестройке бизнес-процессов. В июле 2023 года сообщалось о планах создания обувного кластера в Ростов-на-Дону, который должен был включать также Дагестан и Подмосковье, с целью увеличения доли отечественной обуви до 30%. Однако эксперты предупреждали о трудностях из-за санкционных ограничений.

Николай Аксенов