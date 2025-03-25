На месте строительства нового подземника в Краснодаре выносят коммуникации

В Краснодаре продолжается строительство подземного пешеходного перехода на улице Дзержинского в районе остановки «Нахимова». В рамках работ специалисты выносят инженерные сети, включая линии электроснабжения, водопровод и газопровод высокого давления. Демонтированы автопавильоны, ведется погружение композитного шпунта, после чего подрядчик приступит к основным работам под землей, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Строительство ведется поэтапно на двух сторонах улицы в границах улиц Грибоедова и Нахимова. В настоящее время работы развернуты на левой стороне движения в направлении «Красной Площади». Для снижения нагрузки на транспортный поток с правой стороны организована дополнительная временная полоса.

Проект перехода предусматривает тоннельную часть с лестничными сходами длиной 78,4 м, шириной 4 м и высотой 2,3 м. Общая площадь составит 463,9 кв. м, предусмотрены лифты для маломобильных граждан.

Завершение строительства намечено на конец 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию наземный переход в этом месте будет ликвидирован. По оценке специалистов, это должно повысить пропускную способность улицы Дзержинского и снизить уровень заторов.

Вячеслав Рыжков