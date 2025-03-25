В Оренбуржье автомобиль сбил лошадь, водитель пострадал, животное погибло
В Домбаровском районе в 05:39 (MSK+2) произошло ДТП на 58 км автодороги «Орск-Домбаровский-Светлый». Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным ведомства, 57-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» ехал со стороны п. Домбаровский в сторону Орска. Водитель не увидел лошадь, которая переходила проезжую часть и столкнулся с животным.
В результате ДТП лошадь погибла. Водитель автомобиля госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.