На Кубани прогнозируют рост цен на колбасу к концу 2025 года

Колбасная продукция в Краснодарском крае может подорожать из-за роста цен на энергоресурсы, дефицита кадров и высокой стоимости кредитов. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на директора Сочинского мясокомбината Рамиля Нигмадзянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам эксперта, производители уже в начале года заявили о планах повысить цены на 10% для компенсации прежних убытков. Основными факторами роста цен останутся высокая стоимость займов, санкционное давление и инфляция.

«При сохранении текущих условий к четвертому кварталу ожидается новый этап подорожания. Однако если экономическая ситуация стабилизируется, рост цен может быть менее значительным»,— отметил господин Нигмадзянов.

Предприятия пытаются сдерживать себестоимость за счет оптимизации процессов и перехода на отечественные аналоги сырья. Однако, как отмечает эксперт, в долгосрочной перспективе принятые меры не решат проблему.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что стоимость мясной продукции в крае увеличилась на 8,17% в годовом выражении. Инфляция в регионе достигла 9,9%.

Нурий Бзасежев