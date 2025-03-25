Жителей Черноземья предупредили о сильном ветре и ливнях

Из-за усиления ветра и сильных дождей в пяти регионах Черноземья объявили желтый уровень погодной опасности. Исключением стала Тамбовская область, следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Белгороде, Воронеже и Липецке прогнозируется ветер с порывами до 16 м/с до 18:00 25 марта — 2:00 26 марта.

В Курске ожидаются усиление ветра до 15 м/с и сильные дожди до 21:00 25 марта. В Орле возможны ливни в тот же период.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова