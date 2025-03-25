Самарский областной суд оставил без изменения приговор наркоплантаторам из Тольятти

Самарский областной суд оставил без изменения приговор в отношении двух жителей Тольятти, осужденных за незаконное культивирование наркосодержащих растений и покушение на сбыт веществ, сообщили сегодня в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с июня 2021 года по 14 марта 2023 года на территории трех СНТ в Ставропольском районе тольяттинцы в специально оборудованных теплицах выращивали коноплю. Всего было изъято 96 кустов конопли, масса частей растений после их высушивания составила более 7 кг, что составляет крупный размер.

Приговором Ставропольского районного суда наркоплантаторам было назначено наказание 12 и 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденные подали апелляцию, но она была отклонена областным судом.

Алексей Алексеев