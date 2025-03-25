В ДТП в Ставрополе пострадали две девушки

В Ставрополе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого два человека получили травмы. Авария случилась днем на улице Ломоносова, сообщили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114», не уступив дорогу, столкнулся с автомобилем Reno. После этого иномарка врезалась в бордюрный камень. В результате аварии две пассажирки Reno — 21-летние девушки — самостоятельно обратились в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что водитель «ВАЗ-2114», 22-летний житель соседнего региона, имеет стаж вождения около года и за последние два года был привлечен к административной ответственности 32 раза. Автомобиль не был застрахован.

Николай Аксенов