Кубань лидирует по числу домов на «вторичке», доступных по семейной ипотеке

Краснодарский край, Тюменская область и Башкортостан возглавили рейтинг регионов по числу квартир, доступных для приобретения в рамках программы семейной ипотеки на вторичном рынке. Исследование провел портал «Движение.ру», проанализировав 25 регионов по площади строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 1 апреля 2025 года семьи смогут оформить льготный кредит под 6% на покупку готового жилья в 901 российском городе, где на начало года строилось не более двух многоквартирных домов, возведенных за последние 20 лет.

В Краснодарском крае доля квартир, соответствующих условиям программы, составляет 40,7% (2,2 тыс. объектов). Наибольшее их количество зафиксировано в Геленджике (64,9%, или 1255 квартир) и Горячем Ключе (61%, или 365 квартир). В Тюменской области, а также ХМАО и ЯНАО доля подходящего жилья составляет 27,1% (1 тыс. объектов на 17 муниципалитетов), причем в Нягани этот показатель достигает 51,6% (202 квартиры), а в Лянторе — 29,1% (95 квартир).

Третью позицию занимает Башкортостан, где под программу подпадает 16% вторичного рынка (404 квартиры). Лидером по числу таких объектов стал город Туймазы (146 квартир, или 41% от общего числа). В Татарстане число квартир, доступных в рамках семейной ипотеки, составило 176. В Сибири наибольшее предложение зафиксировано в Красноярском крае (199 объектов) и Новосибирской области (133 объекта).

В Норильске из 3,2 тыс. квартир на продажу под программу подпадает только одна, поскольку остальное жилье относится к постройкам советского периода. Минимальное количество квартир, соответствующих требованиям семейной ипотеки, зарегистрировано в Приморском крае (1,2%, или три объекта), Пензенской (2,9%, или 14 квартир) и Астраханской (4,2%, или 19 квартир) областях.

Вячеслав Рыжков