На борьбу с оползнями в Сочи требуется 88,7 млрд рублей
ФАУ «Роскапстрой» подготовило сводный перечень мероприятий по противооползневой защите Сочи, включающий 645 объектов на протяжении 58 км. Реализация программы оценивается в 88,7 млрд руб., однако окончательная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Фото: Андрей Куценко
Вопрос о создании отдельной федеральной программы для берегоукрепления и противооползневых работ прорабатывается совместно с краевыми властями.
В администрации уточнили, что предложения по реализации мероприятий будут направлены в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.