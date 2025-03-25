Краснодар признан самым бюджетным направлением на майские праздники

Краснодар возглавил рейтинг наиболее бюджетных туристических направлений на майские праздники среди популярных городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Средняя стоимость ночи в отеле краевой столицы составила 3,7 тыс. руб. Вторую позицию в рейтинге бюджетных направлений занял Рыбинск (3,8 тыс. руб), а третье место у Йошкар-Олы (3,9 тыс. руб).

В целом средняя стоимость бронирования в России на майские праздники 2025 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 6,6 тыс. руб. за сутки. Объем бронирований увеличился на 38%, что аналитики связывают с продлением выходных из-за переноса нерабочего дня с февраля.

Лидерами по популярности среди туристов стали Казань и Санкт-Петербург — на каждый из городов приходится по 11% всех заказов. Москва заняла третье место с долей 7%. Эксперты отмечают, что в столице туристы реже бронируют жилье заранее из-за широкого выбора размещения.

Нурий Бзасежев