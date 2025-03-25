Владимир Путин поддержал инициативу садоводов Ставрополья

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья о запрете на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель ассоциации Айдын Ширинов рассказал, что современные питомники начали развиваться в России лишь с 2000-х годов, тогда как европейские аналоги формировались с 50-60-х годов прошлого века.

«Как только мы начали вставать на ноги, зарубежные производители начали недобросовестную конкуренцию: по демпинговым ценам сбрасывать некачественный материал на наш рынок»,— рассказал журналистам Ширинов.

В то же время запрет на импорт зарубежных саженцев — не только серьезная помощь действующим отечественным питомникам, но и стимул для открытия новых их площадей.

Николай Аксенов