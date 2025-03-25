На Дону грузовик врезался в бетонный блок, водитель погиб

В Ростовской области в п. Суходольск Азовского района на ул. Центральная, 6, произошло смертельное ДТП с участием грузовика «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По данным ведомства, водитель 1977 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в бетонный блок дезинфекционного барьера и опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб на месте.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что под Таганрогом водитель погиб в горящей машине после столкновения с деревом.

Снежана Стодольская