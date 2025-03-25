В Ростовской области объявлен пожароопасный сезон в лесах

В Ростовской области 22 марта объявили начало пожароопасного сезона, сообщила пресс-служба правительства региона.

Из-за наступления устойчивой сухой и теплой погоды риск возникновения пожаров в лесах увеличился. В Ростовской области насчитывается 18 лесничеств, на территории каждого проводится ежедневное патрулирование, усилены профилактические меры по недопущению ЧП.

В 2025 году 86 камер видеонаблюдения помогут оперативно реагировать на возгорания.

Для предотвращения крупных лесных пожаров в Ростовской области была создана специальная группировка для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, которая насчитывает более 3,7 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники и свыше 10,3 тыс. единиц оборудования и инвентаря.

Напомним, что в 2024 году пожароопасный период длился с 4 марта по 22 октября — почти восемь месяцев. В течение этого времени было зафиксировано 42 пожара, включая шесть крупных.

Валентина Любашенко