В Оренбуржье на чиновника завели дело о хищении зарплаты фиктивного сотрудника

Глава сельсовета Переволоцкого района подозревается в хищении заработной платы подчиненного, который был фиктивно принят на работу. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере с использованием служебного положения). Об этом сообщают прокуратура и СУ СК РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Следствие и контрольный орган установили, что чиновник фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность водителя и вносил ложные сведения в официальные документы.

По ним сотрудник с 2022-го по 2025 годы получал зарплату, но ни разу не работал и передавал деньги подозреваемому. В итоге глава сельсовета похитил свыше 250 тыс. руб., выяснили силовики.

Георгий Портнов