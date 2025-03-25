Из крымских супермаркетов изъяли более 240 кг продукции в 2024 году

В крупных супермаркетах Крыма в 2024 году забраковали и сняли с продажи 37 партий продуктов общей массой 240,2 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проверки проводились в крупных торговых сетях, включая: «Пуд», «Яблоко» и «Крымскую корзину». Нарушения касались отсутствия маркировки, необходимых документов, условий хранения и сроков реализации, а также несоответствия санитарным нормам.

В результате рейдов был составлен 61 протокол. Сумма штрафов превысила 1 млн руб.

В 2023 году аналогичные проверки привели к изъятию 149 кг продукции и штрафам на 787 тыс. руб.

Анна Гречко