В Самаре экс-полицейского заподозрили в хищении жидкости для вейпа на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего силовика из Самарской области. Речь идет об экс-сотруднике подразделения МО МВД России «Кинельский». Ему инкриминируется тайное хищение никотиносодержащей жидкости общей стоимостью почти 1 млн руб., (ст. 158 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Следствие установило, что 16 марта 2025 года фигурант уголовного дела проник на склад в ангаре в Куйбышевском районе Самары и похитил жидкость для вейпов, которую изъяли в рамках возбужденного уголовного дела.

Расследование дела продолжается. Назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства преступления. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что фигурант дела уволен из полиции.

Георгий Портнов