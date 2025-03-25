Североатлантический циклон принесет в Петербург дожди вечером 25 марта

Южная периферия североатлантического циклона сформирует погоду в Петербурге 25 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам синоптика, столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов. Ближе к вечеру придут дожди. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада со со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские дорожники воспользовались теплой погодой и помыли более 700 остановок. За минувшую неделю с улиц города вывезли почти 2 тыс. тонн смета и 1 тыс. кубометров мусора.

Андрей Маркелов