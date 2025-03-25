Пожар на НПС в Кавказском районе тушат в границах локализации

Спасатели продолжают тушить возгорание на нефтебазе «Кавказская» в границах резервуара. Площадь горения составляет 1,2 тыс. кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В тушении участвуют 340 человек и 122 единицы техники. Пожарные продолжают проливать соседние резервуары, чтобы предотвратить перегрев, а также ликвидировать основной очаг возгорания.

Возгорание произошло в ночь на 19 марта после атаки украинских БПЛА. Сначала огонь охватил трубопровод, затем перекинулся на резервуар и распространился на инфраструктуру поблизости.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь с 20 на 21 марта на нефтебазе произошел взрыв, что привело к выбросу нефтепродуктов и увеличению площади пожара до 10 тыс. кв. м. Позже в этот день площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м.

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Спасатели прилагают усилия для предотвращения дальнейшего распространения огня и минимизации ущерба.

Анна Гречко