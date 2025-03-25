В Ульяновской области сорвана поставка партии лекарств для 700 льготников
Подрядная организация ООО «Триеста» нарушила обязательства по договору с минздравом Ульяновской области. Контракт касался поставки лекарств. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Контрольный орган провел проверку и установил, что профильное министерство заключило с компанией договор на поставку медпрепаратов. Однако срок исполнения контракта был нарушен, и более 700 граждан льготной категории не смогли вовремя получить положенные им по закону лекарства.
В отношении компании было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения директора фирмы оштрафовали на 88,4 тыс. руб.